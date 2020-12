Business news: Cina, il governo accelera l'attuazione dell'accordo commerciale Rcep

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il Consiglio di Stato, l'organo esecutivo cinese, ha preso accordi per accelerare l'attuazione del Partenariato economico globale regionale (Rcep), l'accordo di libero scambio firmato il mese scorso con alcuni tra i più importanti Paesi dell'Asia-Pacifico. È quanto emerso dalla dichiarazione rilasciata oggi dopo una riunione esecutiva del Consiglio di Stato presieduta dal premier Li Keqiang. "La Cina accelererà l'apertura dei settori dei beni, dei servizi e degli investimenti e attuerà misure per abbassare i dazi", ha reso noto il consiglio. Lo scorso 15 novembre, dopo la firma dell'intesa, il premier cinese Li Keqiang ha definito "una vittoria del multilateralismo e del libero scambio" l'accordo raggiunto dai leader di Cina, Giappone, Corea del Sud, Australia, Nuova Zelanda e dei dieci paesi membri dell'Associazione delle nazioni del sud-est asiatico (Asean). "La firma del Rcep non è solo una pietra miliare nella cooperazione regionale dell'Asia orientale, ma anche una vittoria del multilateralismo e del libero scambio. Con la più grande popolazione partecipante al mondo, i membri più diversificati e il più grande potenziale di sviluppo, il blocco del libero scambio darà sicuramente nuovo impulso allo sviluppo e alla prosperità regionali e contribuirà alla ripresa e alla crescita economica globale", ha affermato Li. (Cip)