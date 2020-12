Business news: Usa-Cina, dipartimento Difesa include Smic e Cnooc nella sua lista nera

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il dipartimento della Difesa ha pubblicato un aggiornamento della sua lista nera delle "società militari cinesi comuniste" che operano direttamente o indirettamente negli Stati Uniti, in conformità con i requisiti legali della Sezione 1237 del National Defense Authorization Act. Come si legge in una nota sul suo sito web ufficiale, il dipartimento è determinato a evidenziare e contrastare la strategia di sviluppo della fusione militare-civile della Repubblica popolare cinese, che sostiene gli obiettivi di modernizzazione dell'Esercito popolare di liberazione (Pla) garantendo il suo accesso a tecnologie avanzate e competenze acquisite e sviluppate da quelle società cinesi, università e programmi di ricerca che si presentano come entità civili. Il dipartimento ha presentato al Congresso la prima versione della lista nera nel giugno 2020 e continuerà ad aggiornare l'elenco con ulteriori entità. (Cip)