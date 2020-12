Business news: India, prospettive inflazione sfavorevoli ma aumentano settori in ripresa

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il governatore della Reserve Bank of India (Rbi), la banca centrale indiana, Shaktikanta Das, nel presentare le decisioni del Comitato di politica monetaria, a conclusione dell'ultima riunione bimestrale dell'anno, ha spiegato che i tassi di interesse sono stati lasciati invariati in previsione di un’inflazione elevata, che “impedisce alla politica monetaria nell’attuale congiuntura di utilizzare lo spazio disponibile per agire a sostegno della crescita”. Allo stesso tempo, “i segnali di ripresa sono lungi dall’essere generalizzati e dipendono da un sostegno politico costante”, ha ammesso il banchiere, assicurando che la situazione continuerà a essere attentamente monitorata. Il banchiere si è poi concentrato sulle dinamiche inflazionistiche, le cui prospettive sono “sfavorevoli”, soprattutto a causa delle pressioni sui costi. L’indice dei prezzi al consumo dovrebbe attestarsi al 6,8 per cento nel terzo trimestre dell’anno fiscale 2020-21 (iniziato ad aprile), al 5,8 per cento nel quarto e tra il 4,6 e il 5,2 per cento nel primo semestre dell’esercizio 2021-22. D’altra parte, ha affermato Das, “l’economia si sta riprendendo più velocemente del previsto e più settori si stanno unendo alla ripresa”. “La ripresa della domanda rurale dovrebbe rafforzarsi ulteriormente, mentre la domanda urbana sta acquisendo slancio”, ha precisato. Le esportazioni, invece, registrano una ripresa irregolare. Complessivamente le prospettive si sono rischiarate grazie ai progressi sui vaccini e ciò è alla base della previsione annuale sul prodotto interno lordo, che pur confermando una crescita negativa, la riduce dal -9,5 al -7,5 per cento. (Inn)