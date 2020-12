Business news: Fitch rivede outlook per undici banche saudite

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- A fronte delle dure condizioni economiche generali, segnate dal crollo dei prezzi del petrolio e delle difficoltà legate al coronavirus, importanti banche saudite stanno affrontando sfide in termini di redditività e qualità degli attivi, che si riflettono nelle loro prospettive di rating del credito. Lo riferisce il quotidiano emiratino "Gulf news". L’agenzia di rating Fitch ha recentemetne rivisto da “stabile” a “negativa” la prospettiva per il rating di insolvenza a lungo termine di otto banche saudite, mantenendo i rating a ‘Bbb+’. Si tratta di Riyad Bank, Arab National Bank (Anb), Banque Saudi Fransi (Bsf), Alinma, Saudi Investment Bank (Saib), Bank Aljazira (Baj), The Saudi British Bank (Sabb) e Gulf International Bank – Saudi Arabia (Gib Sa). L’agenzia di rating ha assegnato outlook “negativo” ad altre tre banche, ovvero alla National Commercial Bank (Ncb), Al Rajhi Bank (Arb) e Samba Financial Group (Samba). (Res)