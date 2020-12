Business news: Arabia Saudita, a ottobre riserve estere in calo di 977 milioni di dollari

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Le riserve estere della Banca centrale saudita sono diminuite lo scorso ottobre dello 0,2 per cento, a circa 446,62 miliardi di dollari, in calo di 977 milioni rispetto al mese precedente. Fino a settembre, le riserve estere del Regno ammontavano a circa 447,6 miliardi di dollari. Il Regno ha perso 50 miliardi delle proprie riserve estere nei mesi di marzo e aprile; 40 miliardi sono stati trasferiti al fondo sovrano saudita (Fondo di investimento pubblico, Pif). I ricavi del Regno, basati sui profitti del petrolio, sono stati danneggiati dai bassi prezzi del petrolio e dal calo della domanda di idrocarburi. Riad non ha rivelato la distribuzione geografica dei propri asset esteri, né la natura esatta di tali beni. (Res)