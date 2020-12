Business news: Emirati-Cina, Etihad attiva collegamenti diretti con Pechino

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La compagnia aerea emiratina Etihad intende attivare collegamenti diretti fra Abu Dhabi e Pechino, in Cina, a partire dal prossimo 7 dicembre. Lo riferisce l'agenzia di stampa emiratina "Wam". In prima battuta, la rotta sarà servita una volta alla settimana da un Boeing 787 Dreamliner, con due classi economiche e una business class. Lo scorso luglio la compagnia di Abu Dhabi ha ripreso anche i voli per Shanghai. Con il nuovo volo settimanale per il paese asiatico, Etihad diventa la prima compagnia aerea in Medio Oriente e Nord Africa a operare voli diretti da e per Shanghai e Pechino. (Res)