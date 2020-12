Business news: Libia, greca Mytilineos rilancia i lavori per costruzione centrale elettrica

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La compagnia greca Mytilineos ha reso noto che dopo tre anni di ritardo a causa della situazione interna in Libia, sta rilanciando i lavori di costruzione della centrale di energia elettrica di Tobruk, dopo la riattivazione delle linee di finanziamento necessarie. Secondo quanto riferito dall’agenzia di stampa “Ana-Mpa”, la Compagnia elettrica nazionale libica ha inoltrato la lettera di credito (garanzia bancaria) a Mytilineos dando il via alla costruzione dell'impianto che sarà realizzato in tre fasi. La prima turbina sarà costruita nella prima fase e sarà in grado di fornire direttamente il sistema energetico libico di quasi 160 Mw. Una volta finalizzate tutte e tre le fasi, l'impianto avrà una potenza totale di oltre 650 Mw e una capacità di doppia alimentazione (gas naturale o olio combustibile distillato). Come già annunciato, il valore del contratto per Mytilineos ammonta a 400 milioni di dollari (circa 334 milioni di euro). (Gra)