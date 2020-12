Scuola: Viminale sollecita prefetti a convocare presto tavoli coordinamento

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "'L'obiettivo di ripristinare nella misura del 75 per cento della popolazione studentesca interessata la didattica in presenza ha un orizzonte temporale fissato, come detto, alla data del 7 gennaio 2021" quindi "la convocazione del tavolo e le conseguenti attività coordinamentali andranno sollecitamente avviate" dai prefetti "al fine di elaborare per tempo il documento operativo, previsto dalla norma, contenente le varie misure che i diversi attori istituzionali dovranno porre in essere nell'ambito delle rispettive competenze". E' quanto si legge nella circolare inviata dal Viminale ai prefetti, relativa al nuovo Dpcm. (Rin)