Mes: Di Maio, irresponsabile votare contro Conte mercoledì

- Mercoledì in Parlamento è da “irresponsabili votare contro il presidente del Consiglio”. Lo ha dichiarato il ministro degli Esteri Luigi Di Maio intervenendo questa sera a “Sky Tg24 Live In a Courmayeur”. Rispondendo ad una domanda sul Meccanismo europeo di stabilità (Mes), Di Maio ha sottolineato che l’argomento è “un tormentone solo italiano” considerato che nessun Paese europeo ne ha richiesto l’accesso. Di Maio ha ricordato che l’Italia è riuscita a recuperare circa 100 miliardi euro sul mercato, anche a tassi negativi, e avrà accesso ai fondi europei legati al Recovery Fund, osservando che “non conviene” utilizzare lo strumento del Mes. Il ministro ha dichiarato che il prossimo 9 dicembre in Parlamento non si voterà l’accesso al Mes, ma sulla relazione che farà il premier Giuseppe Conte al Consiglio europeo.(Res)