Business news: siderurgia, Nippon Steel e ArcelorMittal pianificano espansione in India e Cina

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Nippon Steel e ArcelorMittal intendono più che raddoppiare la produzione di acciaio della loro sussidiata indiana a 23 milioni di tonnellate annue entro il prossimo decennio, per espandere ulteriormente la loro presenza in un mercato dalle promettenti prospettive di crescita. Il piano di espansione, che prevede nuovi investimenti e acquisizioni, è di portata assai superiore a quello anticipato in occasione dell’acquisizione di Essar Steel India, alla fine dello scorso anno. L’azienda, ribattezzata da allora Am/Ms India,, può produrre ad oggi sino a 9,6 milioni di tonnellate di acciaio. Nippon Steel prevede che la domanda di prodotti in acciaio da parte dell’India aumenterà a 230 milioni di tonnellate annue entro gli anni Trenta del secolo, pari a 2,3 volte la domanda attuale. L’obiettivo dell’azienda è di portare la capacità a circa il 10 per cento del totale. Nippon Steel e ArcelorMittal hanno speso circa 7 miliardi di dollari per l’acquisizione di Essar, di cui oggi ArcelorMitta detiene una quota del 60 per cento, e l’azienda partner giapponese la rimanente quota del 40 per cento. La sussidiaria è oggi il quarto produttore di acciaio dell’India, con una quota inferiore al 10 per cento del mercato nazionale. (Inn)