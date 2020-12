Italia-Stati Uniti: Di Maio, con Biden lavoreremo egregiamente su ambiente e multilateralismo

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L’Italia con l’amministrazione degli Stati Uniti di Joe Biden lavorerà egregiamente con un’attenzione sui temi ambientali e al multilateralismo che sono argomenti nelle corde del governo italiano e in generale dell’Italia a livello internazionale. Lo ha dichiarato il ministro degli Esteri Luigi Di Maio intervenendo questa sera a “Sky Tg24 Live In a Courmayeur”, rispondendo ad una domanda in merito ai futuri rapporti tra Italia e Stati Uniti alla luce del cambio di amministrazione da Donald Trump a Joe Biden. Di Maio ha ricordato che l’Italia è il principale alleato degli Stati Uniti e Washington è tra i principali alleati anche rispetto ai rapporti con l’Europa. “Con l’amministrazione di Donald Trump, a partire dal Made in Italy, siamo sempre stati garantiti, anche nel periodo dei dazi ai Paesi europei che hanno solo sfiorato il Made in Italy”, ha sottolineato Di Maio.(Res)