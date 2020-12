Cina: Di Maio, con Via della seta export con Pechino aumentato a settembre del 33 per cento

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Via della seta è stata un’intesa commerciale e nel 2020, anno “orribile” del commercio internazionale, l’Italia ha registrato a settembre un +33 per cento nel proprio export con la Cina rispetto al periodo precedente. Lo ha dichiarato il ministro degli Esteri Luigi Di Maio intervenendo questa sera a “Sky Tg24 Live In a Courmayeur”. “Questo vuol dire che stiamo esportando più Made in Italy lì (in Cina) e non vediamo solo arrivare prodotti dalla Cina", ha osservato il ministro.(Res)