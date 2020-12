Business news: Giappone, il telelavoro espone aziende e agenzie ad un boom di attacchi informatici

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Almeno 607 entità giapponesi, incluse grandi aziende e agenzie governative, sono state colpite da attacchi e intrusioni informatiche da parte di hacker che hanno sfruttato le vulnerabilità create dalle tecnologie per il telelavoro. Lo riferisce l’agenzia di stampa “Kyodo”, evidenziando una complicazione dei nuovi modelli occupazionali promossi a seguito della pandemia di coronavirus. Molte delle organizzazioni bersaglio degli attacchi sono clienti della società statunitense fornitrice di servizi di rete privata Fortinet Inc, ed hanno subito il furto di informazioni dei dipendenti, password e altri dati di autenticazione. Tra le organizzazioni bersaglio di attacchi informatici figurano anche l’Organizzazione nazionale per il turismo del Giappone, Recruit Holdings Co. e l’Università di Sapporo. L’Agenzia nazionale di Polizia del Giappone ha annunciato di aver registrato 46 accessi non autorizzati ai suoi sistemi informatici da agosto dello scorso anno. (Git)