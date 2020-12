Business news: Americhe, Cepal prevede riduzione degli investimenti fino al 55 per cento nel 2019

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Commissione economica delle Nazioni Unite per l'America latina ed i Caraibi (Cepal) prevede per il 2020 una riduzione degli investimenti esteri diretti (Ied) nella regione tra il 44 ed il 55 per cento rispetto al 2019. Èquanto afferma un rapporto presentato oggi in una conferenza stampa virtuale dal segretario esecutivo della Cepal, Alicia Barcena. Dal 2012, anno in cui è stato raggiunto un massimo storico, i flussi di investimenti esteri hanno registrato un declino quasi ininterrotto in America latina e nei Caraibi. Questo dimostra, secondo gli analisti dell'Onu, "la relazione esistente nella regione tra i flussi di Investimenti, il ciclo macroeconomico e i cicli dei prezzi delle materie prime". Lo studio evidenzia ad ogni modo una elevata eterogeneità dei risultati a livello nazionale, dai quali risulta che nel 2019 i cinque Paesi che hanno ricevuto il maggior numero di investimenti sono stati il Brasile (43 per cento del totale), il Messico (18 per cento), la Colombia (9 per cento), il Cile (7 per cento) e il Perù (6 per cento). (Res)