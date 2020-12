Business news: Brasile, Fmi, confermata stima del Pil 2020 a -5,8 per cento

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il Fondo monetario internazionale (Fmi) ha confermato la proiezione sullo stato dell'economia brasiliana, prevedendo a fine 2020 una contrazione del 5,8 per cento del Prodotto interno lordo (Pil). Il valore è lo stesso previsto lo scorso 3 ottobre nell'ambito del rapporto periodico sull'economia del Brasile, elaborato ai sensi dell'Articolo IV dello statuto. "L'economia dovrebbe contrarsi del 5,8 per cento nel 2020, manifestando una ripresa parziale al 2,8 per cento nel 2021", riporta il Fondo nella pubblicazione, sottolineando che il paese rimane esposto a rischi economici gravi. In negativo, sui consumi peseranno "gli effetti persistenti della crisi sanitaria legata alla pandemia, la sospensione del pagamento dei bonus Covid", sussidi versati a 67 milioni di lavoratori esposti alla crisi e disoccupati, "oltre che il ritiro previsto del sostegno fiscale". (Res)