Business news: Daimler e Foton produrranno camion Mercedes-Benz in Cina

- L'azienda automobilistica tedesca Daimler Truck e la cinese Beiqi Foton Motor hanno annunciato congiuntamente che produrranno e distribuiranno trattori Mercedes-Benz per un segmento di mercato avanzato in Cina. Lo si apprende da una nota pubblicata sul sito web di Daimler. Sulla base della strategia della piattaforma globale di Daimler Trucks, la joint venture Beijing Foton Daimler Automotive (Bfda) localizzerà nuovi modelli di trattori pesanti "Made in China for China" (Fatti in Cina per la Cina), completamente adattati alle esigenze dei clienti cinesi. I veicoli saranno dotati della tecnologia Daimler Trucks all'avanguardia. L'inizio della produzione dei modelli di trattori pesanti è previsto tra due anni in un nuovo stabilimento di autocarri di proprietà di Bfda a Huairou (Pechino). La joint venture sta investendo più di 3,8 miliardi di yuan (oltre 485 milioni di euro) per l'acquisizione dello stabilimento e la creazione di nuove infrastrutture e linee di produzione. (Cip)