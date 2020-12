Business news: Cina-Australia, dazi temporanei sul vino australiano potranno durare fino a nove mesi

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Cina manterrà dazi antidumping temporanei sulle importazioni di vino dall'Australia per un massimo di quattro mesi, ma potrebbe estenderli a nove mesi in circostanze speciali. Lo ha reso noto il ministero del Commercio cinese. "Il ministero stabilirà misure antidumping definitive sul vino australiano secondo la legge. L'autorità investigativa cinese continuerà a indagare su questo caso in conformità con le procedure legali e prenderà una decisione definitiva sulla base dei risultati dell'inchiesta per determinare le misure antidumping definitive", ha detto il suo portavoce, Gao Feng, in conferenza stampa. A partire dal 28 novembre, gli importatori di vino australiano sono tenuti a pagare depositi che vanno dal 107,1 al 212,1 per cento del prezzo delle merci. La decisione segue richieste formulate dai produttori cinesi, cui il ministero ha risposto con l'avvio di indagini antidumping, secondo una nota dello scorso 18 agosto. Le indagini e le conseguenti decisioni sono in linea con la legislazione cinese e le regole dell'Organizzazione mondiale del commercio (Omc), ha precisato il dicastero. (Cip)