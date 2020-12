Business news: Laos, la prima raffineria petrolifera avvia la produzione

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La prima raffineria petrolifera del Laos, situata nella zona di sviluppo Saysettha di Vientiane, ha avviato la produzione commerciale. Lo riferisce l’agenzia di stampa ufficiale “Lao News Agency”. L’avvio dell’attività è stato formalizzato con una cerimonia alla quale sono intervenuti, tra gli altri, il vicepremier e ministro della Pianificazione e degli investimenti, Sonexay Siphandone, il ministro dell’Industria e del commercio, Khemmany Pholsena, l’ambasciatore della Cina, Jiang Zaidong, e il governatore facente funzione della provincia cinese dello Yunnan, Wang Yubo. L’impianto, infatti, è frutto di un progetto da due miliardi di dollari lanciato nel 2015 che coinvolge la joint-venture Lao-China Dongyan Petrochemical e la holding Yunnan Dongyan Industrial con una quota del 75 per cento, la compagnia Lao State Fuel col 20 per cento e il fondo di investimento Lao-China Joint Investment col cinque per cento. Lo stabilimento, che si estende su una superficie di 280 mila metri quadrati, dovrebbe produrre tre milioni di litri di prodotti petroliferi raffinati all’anno. (Fim)