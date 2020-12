Roma: Radicali, concluso primo confronto pubblico in streaming "Diamoci una regolata"

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Si è concluso il primo evento pubblico in diretta Facebook tra esponenti del coordinamento di centro sinistra romano, organizzato alla vigilia dell'assemblea annuale di Radicali Roma. Oltre al segretario di Radicali Roma Francesco Mingiardi, hanno partecipato Andrea Casu (Partito Democratico di Roma), Flavia De Gregorio (Roma in Azione), Marco Cappa (Italia Viva Roma), Matteo Di Paolo (Più Europa Roma), Andrea Silvestrini (Partito Socialista PSI Roma), Guglielmo Calcerano (Europa Verde - Verdi di Roma). "Abbiamo chiamato questo evento 'Diamoci una regolata', perché di fronte a quanto stanno vivendo i cittadini siamo convinti che la nostra discussione interna all'area democratica debba fare un enorme salto di qualità e lasciare spazio a un percorso di partecipazione pubblico, trasparente, aperto a tutte le energie positive della Capitale, con regole certe d'ingaggio per la scelta dei candidati e del programma. Regole che rappresentino un modello stabile e affidabile, indipendente dalla strategia dei singoli esponenti o componenti della coalizione", lo dichiara in una nota Francesco Mingiardi. "Oltre alle regole per la scelta delle primarie e del programma, al centro delle discussione anche le proposte tipicamente Radicali come la messa a gara del servizio di trasporto pubblico e delle concessioni balneari, ma anche i diritti come la legalizzazione della cannabis che in diversi Paesi sta riscontrando una spinta antiproibizionista a partire da alcune metropoli e oggi trova una nuova centralità, ad esempio negli Stati Uniti, nella ricerca di fondi pubblici da destinare alla ricostruzione post Covid-19", conclude. (Com)