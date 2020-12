Business news: Giappone, Ocse prevede ripresa debole senza riforme strutturali

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L’economia del Giapponese è destinata a riprendersi gradualmente dagli effetti della pandemia di Covid-19, ma la crescita resterà debole anche nei prossimi anni. Lo scrive nell’ultimo rapporto sulla situazione economica globale l’Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economico (Ocse). “Lo shock provocato dalla pandemia di Covid-19 ha innescato una pesante recessione, con il prodotto interno lordo che dovrebbe contrarsi di oltre cinque punti percentuali quest’anno. L’economia si sta gradualmente riprendendo, ma la crescita resta debole. Le attuali difficoltà a riportare i contagi sotto controllo tengono bassa la domanda interna. Con l’allentamento delle restrizioni nel breve termine, i consumi dovrebbero ripartire sostenuti da sussidi e incentivi governativi. Inoltre, la ripresa della domanda esterna sosterrà la crescita dell’export grazie al miglioramento della situazione sanitaria nei partner commerciali”, si legge nel documento. Tuttavia, avverte l’Ocse, gli investimenti privati dovrebbero restare bassi. Per questo, il prodotto interno lordo dovrebbe crescere di circa il 2,25 per cento nel 2021 e dell’1,5 per cento nel 2022 nell’ipotesi che il governo vari nuovi programmi di stimolo economico. “La politica fiscale ha bilanciato la necessità di proteggere le famiglie mantenendo bassa l’inflazione con quella di favorire le imprese colpite dalla pandemia. Tuttavia, senza un’azione che vada oltre le misure attualmente in vigore, la ripresa potrebbe essere lenta. Un’espansione economica solida e sostenibile richiederà ulteriore sostegno politico e riforme strutturali”, conclude l’organizzazione. (Git)