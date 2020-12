Business news: India, Ocse sollecita nuove misure fiscali per mitigare i danni del Covid

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Per mitigare i danni provocati dalla pandemia di Covid-19 sull’economia dell’India occorreranno nuove misure fiscali da parte del governo di Nuova Delhi. Lo sostiene l’Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economico (Ocse) nel suo ultimo rapporto sullo stato dell’economia mondiale. “Dopo aver vissuto uno dei più duri lockdown al mondo e aver registrato la più profonda contrazione del Pil tra le economie del G20 nel secondo trimestre del 2020, l’economia indiana si sta riprendendo, pur con qualche esitazione. L’agricoltura ha beneficiato di condizioni climatiche favorevoli, ma l’artigianato e i servizi sono stati penalizzati dalle misure di contenimento ancora in vigore e dall’incertezza generale. Persistono significative difficoltà sociali e il calo del tasso di disoccupazione deve essere letto in un contesto di declino della partecipazione alla forza lavoro”, scrive l’Ocse, ricordando inoltre come l’inflazione sia finita oltre gli obiettivi fissati dalla Banca centrale. Il prodotto interno lordo dovrebbe contrarsi del 10 per cento nell’anno fiscale 2020-21, con il consumo privato ancora fiacco e investimenti che in gran parte non rispondono positivamente all’allentamento delle condizioni monetarie. “Nonostante una prevista ripresa attorno all’8 e al 5 per cento rispettivamente negli anni fiscali 2021-22 e 2022-23, le perdite saranno sostanziali. Il Covid-19 ha esacerbato vulnerabilità pre-esistenti legate alla povertà, al mercato grigio, al degrado ambientale e all’assenza di opportunità d’impiego. Il governo ha risposto con tre pacchetti di stimolo, ma sono necessarie ulteriori misure fiscali per mitigare il rischio, insieme a un piano di consolidamento credibile nel medio termine”, spiega il rapporto. (Inn)