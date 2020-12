Venezuela: domani le elezioni parlamentari, giunti a Caracas Evo Morales e osservatori russi (4)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L’ultima defezione in ordine di tempo è stata quella della rappresentante diplomatica di Gauidò nel Regno Unito, Vanessa Neumann, la quale ha dichiarato al “Financial Times” di avere lasciato l’incarico a causa dei dubbi all’interno dell’opposizione sul futuro di Guaidò. “Il futuro della leadership di Guaidò è incerto dentro l’opposizione”, ha spiegato al quotidiano britannico. Lo strappo è emerso con forza già a inizio settembre, quando il due volte candidato alla presidenza Henrique Capriles Radonski ha avanzato l'ipotesi di una sua partecipazione alle elezioni parlamentari a determinate condizioni, tra cui la presenza di una missione di osservazione elettorale dell’Unione europea. In una linea contraria a quella dettata da Guaidò, Capriles rivendicava la necessità di non "regalare" con l'immobilismo l'An al partito del presidente Maduro. A seguito della decisone dell’Ue di non inviare osservatori, alla luce della mancanza di condizioni per un processo elettorale trasparente, Capriles ritirava la sua disponibilità a partecipare al voto. Ma il guanto di sfida lanciato al leader dell’opposizione ha esposto anche alla comunità internazionale i malumori interni al fronte anti-Maduro. (segue) (Vec)