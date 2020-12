Venezuela: domani le elezioni parlamentari, giunti a Caracas Evo Morales e osservatori russi (5)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'Unione europea non è stata l'unica a esprimere seri dubbi sulla trasparenza, e dunque la legittimità, del processo elettorale. Lo scorso novembre la Commissione interamericana per i diritti umani (Cidh) ha denunciato che in Venezuela non ci sono le condizioni per celebrare le elezioni generali del 6 dicembre. In un comunicato la Cidh “ribadisce ancora una volta che il Venezuela sta attraversando una profonda crisi delle istituzioni democratiche (…). Lo svolgimento di elezioni è una condizione essenziale per superare questa crisi”. Tuttavia, si legge, ”la Cidh osserva che persistono circostanze che minano la fiducia nel processo elettorale e che devono essere corrette”. La Cidh cita a questo proposito presunti attacchi contro le sedi dei partiti politici di opposizione e denuncia la nomina da parte del Tribunale supremo di giustizia del Venezuela delle giunte direttive di almeno sette partiti politici, affidate a persone vicine al governo di Maduro. L’organismo ha anche criticato la nomina, sempre da parte del Tribunale supremo, dei vertici del Consiglio nazionale elettorale, nomina che spetta all’Assemblea nazionale. (segue) (Vec)