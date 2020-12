Business news: fiere digitali, a gennaio seconda edizione "Bsamply trade project" sul tessile

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Migliorare giorno per giorno, con l’obiettivo di rendere sempre più semplice la transizione verso la digitalizzazione: si potrebbe riassumere così la filosofia della startup Bsamply (bsamply.com). Una storia iniziata nel 2017, che ha raggiunto un traguardo importante con la prima edizione del Bsamply Tradeshow Project andato in scena da settembre a luglio, durante il quale quasi 5.000 buyer e 60 supplier altamente profilati, hanno interagito in un ambiente virtuale, dando vita a una fiera online in grado di garantire un’esperienza a 360 gradi. In un continuo percorso di crescita, la piattaforma che permette agli addetti ai lavori del mondo del tessile, dei filati e degli accessori di presentare i propri prodotti anche senza uscire di casa, è stata rinnovata e le sue funzionalità implementate per rispondere al meglio alle esigenze di buyer e supplier. Un importante passo in avanti che ha spinto il Ceo della startup, Andrea Fiume, ad annunciare la seconda edizione della fiera online, il Bsamply Tradeshow Project Spring/Summer 2022. Un appuntamento fissato per metà gennaio 2021 e della durata di tre mesi che, pur partendo dai capisaldi dell’edizione pilota, ovvero semplicità di utilizzo e fedele simulazione dei processi di vendita offline, promette tante novità, prima fra tutte l’apertura a nuovi mercati internazionali, fra i quali spiccano Francia, Regno Unito e Giappone. Da sottolineare anche la creazione di una sezione dedicata ai supplier che si distinguono per la loro attenzione all’ambiente. (Com)