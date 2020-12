Sanità: Magi confermato presidente Omceo Roma, Colosimo (Fd'I) "bella notizia per settore"

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Con più di 3 mila preferenze su oltre 7 mila voti espressi la lista "Insieme" guidata dal capolista, Antonio Magi, ha vinto le elezioni per il rinnovo del Consiglio direttivo e dei revisori dei conti dell'Ordine dei medici chirurghi e degli odontoiatri della provincia di Roma, per il prossimo quadriennio, 2021-2024, confermando Antonio Magi presidente dell'Omceo di Roma. "La conferma di Antonio Magi alla guida dell'Omceo di Roma è una bella notizia per tutto il sistema sanitario regionale". Lo dichiara in una nota la consigliera regionale di Fratelli d'Italia, Chiara Colosimo. "Magi, infatti, nel corso del suo precedente mandato e soprattutto in piena emergenza Covid ha dimostrato alla guida dei medici chirurgici e odontoiatri di Roma e provincia quale dovesse essere il ruolo dell'ordine, tra senso delle istituzioni e abnegazione - aggiunge Colosimo -. Spirito che siamo convinti continuerà a guidarlo con competenza e professionalità. Un grosso in bocca in lupo va, infine, a tutto il consiglio direttivo che ha lavorato e continuerà a farlo per il bene e la salute dei cittadini", conclude Colosimo. (Com)