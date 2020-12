Roma: Ziccaro (Ape), verde pubblico abbandonato nel Municipio VII

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Lo spazio verde romano continua ad essere abbandonato a se stesso. I cittadini e alcune associazioni civiche e ambientaliste ci hanno segnalato il degrado in cui versa l'ex Parchetto della Pace del Municipio VII", lo dichiara in una nota Andrea Ziccaro, portavoce a Roma di Alleanza Popolare Ecologista (Ape). "Desideriamo richiamare l'attenzione nei confronti del mini sindaco Monica Lozzi affinché possa garantire la necessaria manutenzione dell'area pubblica. Vi è una totale mancanza di illuminazione, che rende il luogo insicuro. Il parco è ormai scarsamente frequentato - aggiunge - se non da qualche residente che ci porta i cani a fare una passeggiata. Serve una pulizia e una manutenzione quotidiana, altrimenti ritorna a un ricettacolo di rifiuti. La cura e la manutenzione di un bene collettivo non è solo un'ordinaria attività amministrativa, ma è un incentivo alla dignità e al miglioramento della qualità della vita di ognuno", conclude. (Com)