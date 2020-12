Business news: Cina, Tesla ottiene permesso per vendere il Suv Modello Y prodotto a Shanghai

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La casa produttrice di auto elettriche statunitense Tesla ha ottenuto il permesso di iniziare a vendere il suo Suv Modello Y prodotto nella mega fabbrica di Shanghai, in Cina. Il ministero dell'Industria e della tecnologia dell'informazione cinese ha pubblicato l'approvazione sul proprio sito web. L'azienda aveva richiesto l'autorizzazione il mese scorso. Tesla ora vende le sue auto elettriche Modello 3 in Cina e ha costruito una nuova unità di produzione di auto a Shanghai per realizzare i suoi Suv Modello Y. In una nota rilasciata la scorsa settima, Tesla ha annunciato che inizierà a produrre caricabatterie per veicoli elettrici in Cina nel 2021. Tesla ha fatto sapere che prevede di investire 42 milioni di yuan (6,4 milioni di dollari) in una nuova fabbrica per realizzare la sua terza generazione di caricabatterie rapidi, nota come il Supercharger V3. (Cip)