Brexit: negoziati fra Ue e Regno Unito riprenderanno domani a Bruxelles

- I negoziati per la Brexit fra Unione europea e Regno Unito proseguiranno domani a Bruxelles. Lo hanno annunciato il premier britannico Boris Johnson e la presidente della Commissione europea, Ursula von der Leyen, tramite una dichiarazione congiunta. “In una telefonata odierna sui negoziati in corso tra l'Unione europea e il Regno Unito, abbiamo accolto con favore il fatto che siano stati compiuti progressi in molti settori. Tuttavia, permangono differenze significative su tre questioni critiche: parità di condizioni, governance e pesca. Entrambe le parti hanno sottolineato che nessun accordo è fattibile se questi problemi non vengono risolti. Pur riconoscendo la gravità di queste differenze, abbiamo convenuto che i nostri team negoziali dovrebbero intraprendere un ulteriore sforzo per valutare se possono essere risolti.Stiamo quindi ordinando ai nostri capi negoziatori di riunirsi nuovamente domani a Bruxelles. Parleremo di nuovo lunedì sera", si legge nella nota. (Beb)