Terremoto: piano straordinario di ricostruzione anche per Arquata del Tronto (2)

- Nei prossimi giorni, con i professionisti, si definirà un calendario per il completamento delle domande semplificate con le integrazioni necessarie per la definizione delle pratiche, che potranno arrivare ad ottenere il contributo nel giro di pochissimi mesi. Dopo la riunione nel comune di Arquata il Commissario ha fatto visita ad una famiglia, che da tempo lamentava i ritardi della ricostruzione, per consegnarli personalmente il decreto di contributo per la ricostruzione della casa, che è stato 2 firmato la scorsa settimana. Insieme al proprietario, Legnini e Castelli hanno poi rimosso lo striscione di protesta appeso sulla facciata dell’abitazione, “Non stiamo a casa dal 24 agosto 2016”, che era diventato in questi anni un simbolo della lentezza della ricostruzione. “In questi ultimi mesi , ha dichiarato il Commissario , diverse centinaia di cantieri sono stati aperti nonostante le enormi difficoltà determinate dall’emergenza sanitaria . Siamo tuttavia consapevoli di essere solo agli inizi del processo di ricostruzione e anche per questo abbiamo inteso lanciare un messaggio di fiducia insieme ad una famiglia che da qualche anno attendeva di poter iniziare i lavori e poter così esercitare il diritto di rientrare a casa “. (Com)