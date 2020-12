Sociale: Bombardieri (Uil), grazie a volontari che aiutano più fragili e deboli

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "In occasione della Giornata Mondiale del Volontariato, il nostro grazie va a tutte le volontarie e tutti i volontari che ogni giorno liberamente aiutano, assistono e danno attenzione ai più fragili e ai più deboli". Lo ha detto Pierpaolo Bombardieri, segretario generale Uil. "La dedizione per gli altri è un valore che accomuna l'impegno sindacale a quello dei tanti volontari. Questo anno, difficile e complesso, ha reso ancora più prezioso il loro aiuto. Con coraggio e altruismo, i volontari contribuiscono alla crescita e al progresso della nostra società rendendola più ricca, rafforzando i legami umani, il senso di appartenenza alla comunità e accrescendo il valore della solidarietà", ha detto. (Com)