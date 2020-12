Danimarca: premier Frederiksen, possibili restrizioni anti-Covid più dure

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- In Danimarca potrebbero venire attuate restrizioni più dure per contenere il coronavirus. Lo ha reso noto oggi la premier danese Mette Frederiksen, scrivendo sul proprio profilo Facebook. Commentando i dati dei contagi nel Paese, giunti oggi alla cifra record di 2.115, Frederiksen ha spiegato che il governo sta prendendo in forte considerazione la possibilità di rafforzare ulteriormente le misure restrittive. "Il contagio è arrivato a un livello troppo alto. L'incremento che abbiamo visto ormai negli ultimi giorni è preoccupante, e per questo dobbiamo prenderlo molto seriamente", ha scritto la premier danese. (Sts)