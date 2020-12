Covid: al via in Sardegna screening di massa con test rapidi

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Regione Sardegna avvia una campagna di screening di massa con postazioni diffuse sul territorio, e con la collaborazione delle strutture sanitarie e dei medici militari. Lo riferisce la Regione in un comunicato. "Ho sempre sostenuto - dice il presidente della Regione Christian Solinas - la necessità di attuare uno screening il più diffuso possibile tra la popolazione, per agevolare il rilevamento dei positivi anche asintomatici, isolare i focolai e permettere un rapido abbassamento della curva di contagio. Ora - comunica il presidente - Ats ha acquistato1 milione e 100 mila test antigenici rapidi orofaringei con l'opzione di un altro milione, mediante gara Invitalia. La prossima settimana inizieranno le consegne", annuncia il presidente. (segue) (Com)