Covid: Zingaretti, farei vaccino anche se sono immune

- "Sì, farei il vaccino, anche se ancora sono immune perché io ho avuto il covid, da ex malato di covid dico che va fatto. Ci sono delle malattie che nella storia dell'uomo non esistono più e che nel corso della storia hanno ucciso milioni di essere umani perché le campagne vaccinali hanno eliminato questo tipo di malattie, e ancora oggi sappiamo che noi ritorneremo a vivere solo se una massa enorme di persone, di italiani, di europei si vaccinerà così da togliere nella relazioni sociali e produttive la minaccia del coronavirus". Lo ha detto a SkyTG24 Live In Courmayeur, il segretario del Pd Nicola Zingaretti. "C'è una responsabilità individuale ma c'è anche una responsabilità collettiva, perché se non c'è una massa di popolazione in Italia di persone sicure dove il virus non può riesplodere uccidiamo le prospettive di vita di questo paese e quindi dovremmo fare campagne di sensibilizzazione che spiegano e che porteranno non solo a salvare milioni di essere umani, ma soprattutto di tornare a vivere in piena libertà come abbiamo diritto di vivere", ha aggiunto il segretario Pd.(Rin)