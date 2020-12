Roma 2021: Zingaretti, Calenda sindaco Roma? Dipenderà da lui e da altri candidati

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Se Calenda sarà il candidato sindaco di Roma "dipenderà da Calenda e anche dalle altre candidate donne candidati uomini che vogliono candidarsi. Vincerà chi sarà più in grado di rappresentare una coalizione ampia plurale e vincente". Lo ha detto a SkyTG24 Live In Courmayeur, il segretario del Pd Nicola Zingaretti. "A Roma per fortuna – ha aggiunto - il centro sinistra sta vincendo le ultime elezioni, ha vinto le municipali, ha vinto il collegio Roma uno con il ministro Gualtieri, quindi quando ci sono candidature progetti chiari e comprensibili la città risponde positivamente e quindi dipenderà dalla forza e dell'intelligenza e della capacità dei candidati di costruire progetti inclusivi e maggioritari. La democrazia è questa: né a Roma né nessun altra città italiana non ci saranno candidature calate dall'alto, nessuno aspetti un’investitura".(Rin)