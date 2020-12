Mes: Meloni, riforma salva banche tedesche

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Siamo coerentemente contrari sia alla riforma del Fondo salva stati, su cui il governo ha dato incredibilmente parere favorevole. È una riforma che lo trasforma sempre più in un fondo salva banche, segnatamente banche tedesche. Siamo contrari anche all'accesso anche nella cosiddetta versione senza condizionalità, perché purtroppo non è senza condizionalità". Lo ha detto a SkyTg24 Live In Courmayeur, la leader di Fd'I Giorgia Meloni.(Rin)