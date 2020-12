© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Farò il vaccino se è assolutamente sicuro. Pretendo la totale sicurezza del vaccino. L'importante è rispettare la libertà di scelta, di cura, di parola. Al Governo non si chiede che si faccia la morale ma che fornisca i vaccini. Mi chiedo perché in Gran Bretagna il vaccino arriverà la settimana prossima e noi l’avremo fra due mesi". Lo ha detto a SkyTG24 Live In Courmayeur, il leader della Lega, Matteo Salvini. (Rin)