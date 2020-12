© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Voteremo no convintamente alla riforma del Mes ma non perché siamo antieuropeisti. Per quanto riguarda il Mes sanitario siamo convinti che si debbano usare i 37 miliardi, ma è un’altra cosa". Lo ha detto a SkyTG24 Live In Courmayeur, il vicepresidente di Forza Italia Antonio Tajani. (Rin)