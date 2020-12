© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Non mi pare sia il momento di un governo di unità nazionale, noi lavoriamo per il futuro per un governo di centrodestra. A differenza della sinistra siamo capaci di fare sintesi pur avendo identità diverse". Lo ha detto a SkyTG24 Live In Courmayeur, il vicepresidente di Forza Italia Antonio Tajani. (Rin)