Venezuela: domani le elezioni parlamentari, giunti a Caracas Evo Morales e osservatori russi (2)

- Domani si vota per il rinnovo dell’Assemblea nazionale (An). È prevista la partecipazione di 14.400 candidati e 107 organizzazioni, per eleggere 277 deputati che a partire da gennaio occuperanno gli scranni dell’unico organo istituzionale nel paese attualmente controllato dalle opposizioni ma le cui funzioni sono da tempo disconosciute dal governo di Maduro. Proprio il presidente dell’An e leader di opposizione Juan Guaidò sarà il grande assente di queste elezioni. L’oppositore, proclamatosi presidente ad interim ormai quasi due anni fa, boicotterà l’appuntamento elettorale, che definisce “una farsa”, e invita i venezuelani a prendere parte a una “consultazione popolare” parallela, da lunedì a sabato della prossima settimana, per esprimersi sul futuro del paese. Una mossa che, con ogni probabilità, potrebbe riconsegnare il parlamento al controllo dei lealisti. (segue) (Vec)