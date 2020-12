Venezuela: domani le elezioni parlamentari, giunti a Caracas Evo Morales e osservatori russi (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Proprio l’opposizione sarebbe secondo alcuni osservatori il vero obiettivo nel mirino del governo di Maduro, che con queste elezioni mirerebbe non tanto a guadagnare legittimità preso la comunità internazionale quanto ad acuire le tensioni interne all’opposizione. “La situazione politica è ovviamente negativa e ha generato una frattura interna e internazionale che incide sulla qualità della vita della popolazione, ma al di là dei discorsi simbolici, non ha messo in serio pericolo la permanenza del governo Maduro”, spiega Luis Vicente Leon, presidente della società di sondaggi “Datanalisis”, in un commento pubblicato sul suo account Twitter. Per Maduro “l’obiettivo delle parlamentari non è legittimare il suo governo né le sue istituzioni di fronte a chi non li riconosce, in quanto ciò non cambierà con queste elezioni. L’obiettivo è acuire la frattura nell’opposizione e i suoi alleati”. Una frattura che si è andata acuendo negli ultimi mesi, alla luce dell’incapacità di Guaidò di ottenere un cambio di governo in Venezuela a quasi due anni dalla sua autoproclamazione come capo dello stato ad interim. “Al di là degli sforzi profusi da Guaidò nella sua lotta per il cambiamento, il risultato è stato sfuggente e l'assenza di risultati concreti ha inevitabilmente pregiudicato il suo sostegno popolare e, soprattutto, la speranza di un cambiamento nella popolazione”, spiega ancora Leon, secondo cui Guaidò si trova sempre più davanti a una sfida difficile: “come mantenere sostegno senza risultato?”. (segue) (Vec)