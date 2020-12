Venezuela: domani le elezioni parlamentari, giunti a Caracas Evo Morales e osservatori russi (6)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Sullo sfondo un paese segnato da una profonda crisi economica, oggi acuita dall’emergenza legata alla pandemia del nuovo coronavirus, che ha portato oltre cinque milioni di venezuelani a emigrare all’estero. Lo scorso ottobre Caritas Venezuela ha denunciato che la malnutrizione acuta nei bambini al di sotto dei cinque anni in Venezuela è arrivata al 73 per cento durante la pandemia. Secondo l'organizzazione non governativa il mancato invio delle rimesse familiari, a causa della chiusura delle frontiere a partire da marzo, ha avuto un forte impatto sulla popolazione che dipende da queste risorse per il suo sostentamento. L’Ong denuncia inoltre che il 51 per cento delle donne incinte soffre di deficit nutrizionali acuti e che l’83 per cento delle abitazioni in Venezuela non ha accesso a servizi idrici. (segue) (Vec)