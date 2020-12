Venezuela: domani le elezioni parlamentari, giunti a Caracas Evo Morales e osservatori russi (7)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Secondo lo studio della Caritas il 46 per cento della popolazione ha visto un deterioramento della sua dieta a causa delle difficoltà nel procurarsi il cibo, mentre il 27 per cento deve ricorrere all’elemosina per nutrirsi. In questo contesto nei settori sanitario e alimentare è stata registrata un'inflazione rispettivamente del 616 e 506 per cento e il paniere alimentare di base ha visto un aumento mensile fino al 51 per cento, a cui però non è corrisposto un incremento del salario minimo dal mese di maggio. Lo scorso 20 novembre l’euro ha superato la barriera del milione di bolivares, situandosi a 1.009.928,30 bolivares per euro, a fronte di un salario minimo pari a 1.600.000 bolivares al mese (1,12 euro). Quanto all’inflazione il Fondo monetario internazionale (Fmi) stima nel 2020 e nel 2021 una percentuale del 6.500 per cento, a fronte di una contrazione economica stimata quest’anno al 25 per cento del prodotto interno lordo. (segue) (Vec)