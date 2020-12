Romania: presidente Iohannis esprime gratitudine per attività dei volontari nel Paese

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente romeno Klaus Iohannis ha avuto oggi parole di grande apprezzamento per la presenza di migliaia di volontari nel Paese. Il capo dello Stato ha definito come "una cosa straordinaria" il lavoro dei volontari in Romania, esprimendo apprezzamento e gratitudine per il loro coinvolgimento in molte attività. In occasione della Giornata internazionale del volontariato, Iohannis ha ricevuto i volontari del Servizio di emergenza medica e gli studenti di medicina volontari presso i Vigili del fuoco di Bucarest. "Mi congratulo con tutti oggi, nel giorno del volontariato, ed esprimo tutto il mio apprezzamento e gratitudine per il loro coinvolgimento. Sono buoni esempi da seguire e persino in queste settimane e in questi difficili mesi di pandemia il loro aiuto è stato estremamente prezioso", ha detto il presidente. Il capo dello Stato ha poi lanciato l'appello ai cittadini di recarsi ai seggi domani per le elezioni parlamentari in Romania, auspicando una larga partecipazione alle urne. (Rob)