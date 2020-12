Business news: Taiwan GlobalWafers acquista la rivale tedesca Siltronic Ag

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L’azienda taiwanese GlobalWafers, terzo produttore mondiale di wafer di semiconduttori, ha annunciato l’acquisto della rivale tedesca Siltronic Ag. Tramite l’operazione, dal valore stimato di 3,74 miliardi di euro, GlobalWafers punta ad espandere la sua quota di mercato e sfidare i leader giapponesi del settore. Siltronic Ag è il quarto produttore di wafer al mondo, alle spalle della sua acquirente taiwanese e delle compagnie giapponesi Shin-Etsu Chemical e Sumco. I wafer di semiconduttori sono il materiale di base per la produzione di microchip per apparecchi elettronici. Ad oggi GlobalWafers detiene una quota del mercato mondiale di Wafer de l17 per cento, mentre Siltronic detiene una quota di circa il 13 per cento. L’acquisizione, che non ha ancora ricevuto il via libera formale da parte dei consigli di amministrazione delle due aziende, consentirebbe a GlobalWafers di superare Sumco, che attualmente detiene il 25 per cento del mercato dei wafer globale. (Cip)