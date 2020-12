Energia: diplomazia Usa chiede a Germania e Ue una moratoria su costruzione Nord Stream 2

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Germania e l'Unione europea devono imporre una moratoria alla costruzione del Nord Stream 2. Lo ha affermato l'incaricata d'affari degli Usa a Berlino, Robin Quinville, in un'intervista al quotidiano "Handelsblatt". La moratoria in questione, secondo la diplomatica statunitense, "darebbe un segnale chiaro" del fatto che l'Europa non accetterà più "il comportamento scorretto della Russia". Il Nord Stream 2 infatti "non è solo un progetto economico, ma lo strumento politico del Cremlino per bypassare l'Ucraina e dividere l'Europa", ha rilevato Quinville. Nelle ultime settimane le navi russe incaricate della posa dei tubi dell'infrastruttura si sono riattivate per portare a termine l'opera. (Geb)