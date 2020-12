Covid: in Lombardia 3.148 nuovi positivi e 111 morti, 238 in meno i ricoverati

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- In Lombardia nelle ultime 24 ore sono stati registrati 3.148 positivi al Covid-19, di cui 285 solo “debolmente”, a fronte di 31.193 tamponi effettuati, di cui è risultato positivo il dieci per cento. Un incremento inferiore a quello di ieri, quando i nuovi casi erano 4.533, pari al 10,7 per cento dei tamponi effettuati. I morti nelle ultime 24 ore sono stati 111 (ieri 147), per un totale di 22.884 decessi da inizio pandemia. Calano i ricoverati: nelle terapie intensive lombarde ci sono 805 persone, 17 meno di ieri; nei reparti ordinari 6.554, 238 meno di ieri. I guariti/dimessi sono oggi 3.983. Lo rende noto il quotidiano bollettino sull’andamento della pandemia diffuso da Regione Lombardia. (Rem)