Covid: Locatelli, regioni a tre colori fino ad Epifania

- "Il messaggio è che almeno fino all'Epifania rimarremo con le regioni a tre colori per ottenere una situazione gestibile". Lo ha detto Franco Locatelli, presidente del Consiglio superiore di sanità (Css) e componente del Comitato tecnico scientifico (Cts) a di SkyTg24 Live In Courmayeur. "Si sta alleviando la pressione sugli ospedali ma le prossime settimane saranno cruciali per evitare situazioni critiche", ha aggiunto. (Rin)