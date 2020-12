Bangladesh: coronavirus, test antigenici da oggi in dieci distretti

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il ministero della Sanità del Bangladesh ha lanciato oggi l’impiego dei test antigenici per l’individuazione del coronavirus. Il ministro, Zahid Maleque, ha ufficializzato l’introduzione di questo strumento diagnostico nel Paese, al momento in dieci distretti, con una cerimonia online. I distretti interessati sono Gaibandha, Munshiganj, Panchagarh, Madaripur, Brahmanbaria, Jashore, Meherpur, Sylhet, Joypurhat e Patuakhali. Il bollettino odierno della Direzione generale dei servizi sanitari (Dghs) del ministero ha segnalato 1.888 nuovi casi di coronavirus e 35 decessi nelle ultime 24 ore. Il numero totale dei contagi è salito a 475.879 e quello delle vittime a 6.807. Sono stati dichiarati guariti 2.457 pazienti e i casi risolti sono arrivati a 393.408. Il tasso di letalità è dell’1,43 per cento e quello di recupero dell’82,67 per cento. Ieri, in 117 laboratori abilitati, sono stati effettuati 13.540 test. (segue) (Inn)