Bangladesh: coronavirus, test antigenici da oggi in dieci distretti (2)

- Nel Paese, in cui l’epidemia è emersa l’8 marzo, il blocco delle attività produttive e dei movimenti non essenziali è stato in vigore dal 24 marzo al 31 maggio. Con l’eccezione delle zone di contenimento, è stata poi avviata una graduale ripresa di tutte le attività. Gli autobus e i treni hanno ripreso il servizio a pieno regime, con tutti i posti occupati dai passeggeri. I voli internazionali sono limitati e dal 23 luglio i passeggeri in uscita possono imbarcarsi solo se muniti di certificati di negatività rilasciati dai laboratori riconosciuti. I raduni e gli eventi di massa sono ancora sospesi. La chiusura delle scuole e degli altri istituti di istruzione è stata prorogata più volte ed è attualmente prevista fino al 19 dicembre. (Inn)