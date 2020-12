Grecia-Turchia: Ankara annuncia esercitazioni militari il 7 dicembre vicino Creta

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Turchia ha annunciato che terrà esercitazioni militari lunedì nella zona a sud-est dell'isola di Creta. Tramite un messaggio sul sistema Navtex, Ankara ha reso noto che le proprie navi si sposteranno nelle acque greche, mentre nella giornata di venerdì era stata annunciata una serie di manovre per il 9-10 dicembre nell'area di mare fra le isole di Rodi e Kastellorizo. Come fa notare il quotidiano ellenico "Kathimerini", le esercitazioni della Turchia si terranno quasi in contemporanea con il summit del Consiglio europeo del 10 e 11 dicembre, durante il quale dovrebbero venire decise delle sanzioni contro Ankara. (Gra)